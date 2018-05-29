"Гастрольный тур": Зальцбург, Париж, Порту-Алегри… Жлобин

4 июня, в 18.00, с сольным концертом в Жлобине, в большом зале детской школы искусств № 1, выступит её выпускница, а в настоящее время артистка французского оркестра Le Cercle de l’Harmonie (Париж) под управлением Жереми Рорера скрипачка Анна Маркова. А накануне она ответила на вопросы журналиста «Новага дня».

На скрипке начала играть в 4 года. В 13 успешно дебютировала как солистка с Государственным камерным оркестром Беларуси. После окончания Белорусской государственной академии музыки училась в высшей школе музыки Бремена, а также в двух аспирантурах (барочная скрипка и современная скрипка). Лауреат международных конкурсов в Беларуси, Германии и России. Обладательница многих престижных музыкальных наград, стипендий специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи и Федерального министерства образования и научных исследований Германии. Концертирует в различных странах мира: Германии, Голландии, Франции, Бразилии, Бельгии, Турции, России, Италии, Саудовской Аравии, Испании.

Фото из архива "Новага дня"

Интервью с Анной читайте в газете "Новы дзень" № 38 от 25 мая 2018 года.

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