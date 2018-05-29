«Птицепад»: можно ли вернуть птенцов назад?

В редакцию «Новага дня» стали поступать звонки от жлобинчан с вопросами: как помочь выпавшему из гнезда птенцу и что с ним дальше делать?

Актуальность происходящего объясняется так называемым сезонным «птицепадом», который в природе уже стартовал. Именно в период с мая по июль птенцы начинают покидать свои гнёзда и учатся жить самостоятельно. Но достаточно часто первый, ещё не совсем осмысленный полёт, заканчивается падением. Многие из нас решают взять слётка домой, выкормить и «помочь». Однако, в большинстве случаев маленькая птичка погибает. Мы связались со специалистом по связям с общественностью общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Олесей БАШАРИМОВОЙ и расспросили её об этой ситуации немного подробнее…

– Итак, давайте для начала расскажем нашим читателям, что же делать, когда нашёл слётка?

– Ответ достаточно прост: ничего не делайте! Если вы увидели слётка в дикой природе, например, в лесу или у водоёма, отойдите подальше и не тревожьте ни птенца, ни его родителей. Если же пернатый обнаружен в городе, то лучше аккуратно перенести птенца к ближайшим кустам или деревьям, подсадив на ветку.

– Но если всё же забрал птенца домой?

– Никаких «если»! Поймите, этого делать нельзя! Как можно скорее верните птицу на то же самое место, где взяли. Я прекрасно понимаю, что, взяв пернатого под свою опеку, люди хотят помочь. Но, сами того не ведая, наносят ещё боль- ше вреда. Ведь птенцы – это не котята и не щенки. Хотя я вполне допускаю, что вы сможете выходить пернатого «найдёныша». Только вот при этом спасёте его скорее для себя, нежели для природы, ведь назад птице уже дороги нет.

– А как не спутать слётка с больной птицей?

– Среди явных примет слётка можно назвать перья «в трубочках», торчащий пух на голове или спине; короткий хвост, как будто «обгрызенный»; на краях клюваь у воробьиных – жёлтые валики. Отсюда, кстати, и широко распространённое название «желторотики». Все они очень симпатичные, вызывающие умиление и опять же то самое желание «помочь». Но помните: главное, не навредить!

Юлия АНДРОСОВА.

Фото предоставлено АПБ.

КСТАТИ Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) является крупнейшей природоохранной общественной организацией Беларуси, а с 2005 г. – Национальным партнёром глобальной природоохранной ассоциации «BirdLife International», в которую входят организации из 121 страны.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "