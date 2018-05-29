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На Жлобинщине идёт подготовка к районному Дню совета

30.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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На Жлобинщине идёт подготовка к районному Дню совета

На завершающую стадию вышла подготовка к первому в текущем году районному Дню совета, который пройдёт в июне в Верхнеолбянском сельсовете.

Сейчас ведётся благоустройство населённых пунктов и прилегающих к ним территорий.

В работе задействованы коммунальники, дорожники, мелиораторы, другие. Они учитывают и пожелания местных жителей, высказанные ими на общих собраниях, которые в середине мая прошли во всех деревнях сельсовета. И сами сельчане подключились к наведению порядка на родной земле, обустраивая свои подворья в ожидании гостей со всего района. 

Н.ВОРОНОВИЧ

На снимке: агроусадьба «Дедиков» в деревне Верхняя Олба

Фото Николая СЕМЕНЦА.

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На завершающую стадию вышла подготовка к первому в текущем году районному Дню совета, который пройдёт в июне в Верхнеолбянском сельсовете. Сейчас...
 
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