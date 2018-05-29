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Жлобинский район: «улов» до 3 лет тюрьмы
30.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Жлобинским РОСК в отношении нигде не работающего жителя деревни Верхняя Олба, 1968 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 281 УК РБ («Незаконная добыча рыбы или других животных»).
Установлено, что данный гражданин, используя лодку и запрещённые орудия лова (сети), осуществлял незаконную добычу рыбы на реке Днепр.
Нарушителя задержали сотрудники межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. К тому времени он успел добыть 18 особей густера, 2 – язя, 4 – леща, нанеся ущерб окружающей среде на сумму 3087 рублей.
Браконьеру грозит лишение свободы сроком до 3 лет.
По материалам РОСК подготовил Н.ВОРОНОВИЧ.
Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.
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Жлобинским РОСК в отношении нигде не работающего жителя деревни Верхняя Олба, 1968 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 281 УК РБ («Незаконная...
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