​Белорусские легкоатлеты успешно выступают на престижных международных турнирах

В Быдгоще Алёна Дубицкая стала лучшей в толкании ядра. Результат – 29 метров и 2 сантиметра. Это всего на один сантиметр хуже личного рекорда спортсменки. В прыжках с шестом первое место заняла Ирина Жук. Её результат – 4 метра и 45 сантиметров.

На соревнованиях в Риге лучшее время в беге на 800 метров у Дарьи Борисевич. Кристина Чурило – с золотом в забеге на 100 метров с барьерами. У Светланы Парахонько – третье место. Алексей Ничипор завоевал серебро в толкании ядра. Сергей Платонов – бронзу в беге на полторы тысячи метров.