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Воронецкий о визите Лукашенко в Вену: У австрийцев свое видение Беларуси

30.05.2018 11:30 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц провели беседу, по результатам которой глава Беларуси получил приглашение на визит в Вену.

Для белорусских политических реалий эта ситуация довольно редкая — Лукашенко в Западной Европе не частый гость.

«Наша Нива» попросила поделиться ожиданиями и прогнозами, связанными с предстоящим визитом, Валерия Воронецкого — бывшего посла Беларуси в Австрии, а ныне главу комиссии по международным делам Палаты представителей..

Можно ли считать это приглашение успехом белорусской дипломатии?

Это приглашение не случайно. Хочу напомнить, что Курц некогда нанес нам первый официальный визит в истории двусторонних отношений как министр иностранных дел Австрии, тогда он встречался с Лукашенко. Также он здесь был с визитом как председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, участвовал в парламентской сессии в Минске и тогда тоже встречался с Лукашенко. Можно вспомнить и встречу президентов в Нью-Йорке. Поэтому я здесь неожиданного ничего не вижу, это инерция отношений.

В российском экспертном сообществе уже звучат мнения, что этот визит будет в пику России.

Только безответственные люди могут так спекулировать. Россия для Беларуси самый главный партнер, об этом не ведется дискуссий. Однако наш президент всегда говорил, что Беларусь будет проводить многовекторную политику — мы всегда к этому стремились, но не всегда могли обеспечить ту многовекторность, потому что были и санкции, и ограничения. Это не позволяло в полной мере развивать западный вектор.

И очень хорошо, что мы сегодня имеем возможность сбалансировать отношения с геополитическими игроками. Для нас отношения с Евросоюзом очень важны: это и наш рынок (второй после России), и ресурсы, и технологии. Да и просто Европа — это наш большой сосед. Поэтому никакой речи о «в пику» быть не может, это не сотрудничество против кого-то, а сотрудничество в пользу обеспечения интересов Большой Европы.

Насколько этот визит улучшит восприятие Лукашенко в Европе? Долгое время он считался нелегитимным.

Когда сюда приезжают руководители первых стран Европы, депутаты, то я считаю неверным даже ставить вопрос о легитимизации — он снят.

Безусловно, это будет очень важный шаг для развития не только белорусско-австрийских, но и для создания импульса развития белоруса-европейских отношений в целом. Главное, что Беларусь такими шагами выходит на формирование полноценного западного вектора политики, при этом сохраняя хорошие отношения с Россией. Это важный для обеспечения независимого государства баланс. Да, мы говорим про нейтральность, но нейтральность не равноотдалённую, а ровноприближенную к партнёрам.


А о чем Курц с Лукашенко будут говорить? Будут ли австрийцы поднимать традиционно чувствительные для Лукашенко темы дальнейшей демократизации общества и государственной системы?

Австрийцы проводят прагматичную внешнюю политику. Когда-то Брюссель вводил даже санкции против Вены за то, что к власти там пришла правая партия. У австрийцев свое видение Беларуси, они в свое время очень сильно повлияли на отмену санкций в отношении нашей страны, сыграли едва ли не главную роль. И в политике главное — это национальные экономические и политические интересы. Австрийцы думают об этом. На прагматичных вещах и будет сосредоточено внимание.

Это будут встречи с бизнесом, для нас это важно. Австрия — богатая высокотехнологичная страна. Понятно, что будем предлагать им инвестировать, а они будут интересоваться, как лучше это сделать. 

Впрочем, Австрия и является одним из самых крупных инвесторов в нашу экономику. И это не какие-то кредиты или переводы через банковские системы других стран, а действительно прямые инвестиции. Вспомните тот же «Кроноспан», который уже пять, кажется, заводов построил у нас. Тема бизнеса будет одной из главных.


 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц провели беседу, по результатам которой глава Беларуси получил приглашение на визит в Вену.
 
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