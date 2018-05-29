Отелю Mercure на Зыбицкой не хватает «ложек-вилок». Нужен соинвестор

Лаконичное объявление на megapolis-real.by сообщает о поиске соинвестора для запуска отеля площадью 10 тыс. кв. м.





Из объявления:





Приглашаем к сотрудничеству инвестора (партнера) для запуска отеля 4* в центре Минска (ул. Зыбицкая) под управлением французского международного гостиничного оператора Accor.





По указанному в объявлении телефону подтверждают факт поиска соинвестора для завершающего этапа пуска отеля и поясняют, что уже почти все готово, осталось закупить «ложки-вилки».





Помимо гостиницы, в четырехэтажном строении разместятся торговые помещения, два ресторана, три кафе и суши-бар, а также административные помещения, фитнес-центр и косметический салон.





Комплекс планировалось открыть еще в 2014 году и затем передать оператору знаменитой мировой сети. Но открытие периодически откладывалось.





В начале весны 2018 года представитель Мингорисполкома заявляла, что отель примет гостей в апреле.