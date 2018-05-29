ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отелю Mercure на Зыбицкой не хватает «ложек-вилок». Нужен соинвестор

30.05.2018 11:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Отель Mercure на Зыбицкой в Минске ищет соинвестора для запуска. Гостиница класса 4* претендует стать первым в столице Беларуси заведением сети французского оператора Accor. Отель хотели открыть в апреле, но уже почти июнь на дворе, а все никак. Дату открытия переносят с 2014 года.

Лаконичное объявление на megapolis-real.by сообщает о поиске соинвестора для запуска отеля площадью 10 тыс. кв. м.

Из объявления:

Приглашаем к сотрудничеству инвестора (партнера) для запуска отеля 4* в центре Минска (ул. Зыбицкая) под управлением французского международного гостиничного оператора Accor.

По указанному в объявлении телефону подтверждают факт поиска соинвестора для завершающего этапа пуска отеля и поясняют, что уже почти все готово, осталось закупить «ложки-вилки».

Помимо гостиницы, в четырехэтажном строении разместятся торговые помещения, два ресторана, три кафе и суши-бар, а также административные помещения, фитнес-центр и косметический салон.

Комплекс планировалось открыть еще в 2014 году и затем передать оператору знаменитой мировой сети. Но открытие периодически откладывалось.

В начале весны 2018 года представитель Мингорисполкома заявляла, что отель примет гостей в апреле.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отель Mercure на Зыбицкой в Минске ищет соинвестора для запуска. Гостиница класса 4* претендует стать первым в столице Беларуси заведением сети французского оператора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какую квартиру можно купить в Киеве по цене минской "двушки" в панельном доме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика