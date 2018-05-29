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КГБ задержал помощника Лукашенко за взятку в $200 тысяч

30.05.2018 11:16 — Разное | Партизан  
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Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника президента РБ - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.

КГБ задержал помощника Лукашенко за взятку в 0 тысяч
Сергей Ровнейко
В результате проведенных по поручению Лукашенко оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США задержан помощник президента Беларуси – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.

Как сообщает пресс-служба КГБ, в поле зрения оперативных подразделений Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. 

С санкции Лукашенко проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках.

В отношении Ровнейко Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.


Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания.

Сергей Ровнейко был назначен помощником Лукашенко по Гродненской области 25 июня 2015 года. До этого он возглавлял главное управление контроля за работой отраслей материального производства Комитета госконтроля и курировал именно западный регион Беларуси.



 
 
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Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника президента РБ - инспектора по...
 
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