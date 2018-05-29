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В Могилеве должностные лица спорткомплекса "Олимпиец" обвиняются во взяточничестве

30.05.2018 11:10 — Разное | Партизан  
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В Могилеве должностные лица спорткомплекса "Олимпиец" обвиняются в получении взятки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении директора и начальника учебно-спортивного отдела Могилевского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта (спорткомплекс "Олимпиец"). 

Установлено, что обвиняемые приняли от индивидуального предпринимателя в качестве взятки денежные средства за предоставление спортивного зала для тренировок, а также за размещение внутренней рекламы в спорткомплексе. Действия должностных лиц квалифицированы следствием как получение взятки группой лиц. Они заключены под стражу. 

Следователи полагают, что действия обвиняемых носили системный характер, в связи с чем просят граждан, обладающих информацией о противоправной деятельности фигурантов, проинформировать правоохранительные органы об известных им фактах по телефону 8 (0222) 29 81 29. В Следственном комитете отметили, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве должностные лица спорткомплекса "Олимпиец" обвиняются в получении взятки, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана...
 
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