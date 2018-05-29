Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении директора и начальника учебно-спортивного отдела Могилевского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта (спорткомплекс "Олимпиец").





Установлено, что обвиняемые приняли от индивидуального предпринимателя в качестве взятки денежные средства за предоставление спортивного зала для тренировок, а также за размещение внутренней рекламы в спорткомплексе. Действия должностных лиц квалифицированы следствием как получение взятки группой лиц. Они заключены под стражу.





Следователи полагают, что действия обвиняемых носили системный характер, в связи с чем просят граждан, обладающих информацией о противоправной деятельности фигурантов, проинформировать правоохранительные органы об известных им фактах по телефону 8 (0222) 29 81 29. В Следственном комитете отметили, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.