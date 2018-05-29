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Встраивание «камеры», авторизация и другое: Snapchat готовит платформу для разработчиков

30.05.2018 11:17 — Разное | dev.by  
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Мобильный мессенджер Snapchat получит полноценную платформу для разработчиков под названием Snapkit. Создатели приложений смогут пользоваться возможностью авторизации через профиль мессенджера и преимуществами его AR-камеры, пишет TechCrunch.

Встраивание «камеры», авторизация и другое: Snapchat готовит платформу для разработчиков

Функция авторизации через Snapchat позволит загружать данные аккаунтов в мессенджере для авторизации в сторонних приложениях вместо того, чтобы заново создавать профили. Так как мессенджер собирает немного личной информации, в отличие от Facebook, то пользователям можно не беспокоиться, что эти данные станут использоваться в преступных целях. Создатели приложения, в свою очередь, надеются, что иконка Snapchat в других приложениях поможет ему привлечь новых пользователей или «оживить» неактивных.

Кроме этого, появится интеграция с другими приложениями, которые получат доступ к набору средств разработки Snapkit. Это позволит пользователям, к примеру, использовать свои уникальные эмодзи-аватары. Также сторонние разработчики смогут встраивать насыщенную инструментами и линзами AR-камеру Snapchat в собственные приложения, а пользователи получат возможность делиться снятыми через неё фото и видео. Snap Inc уже ведёт переговоры с несколькими компаниями-разработчиками ПО об интеграции Snapkit.

 
 
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Мобильный мессенджер Snapchat получит полноценную платформу для разработчиков под названием Snapkit. Создатели приложений смогут пользоваться...
 
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