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КГБ задержал помощника Президента Ровнейко за взятку в $200 тыс.
30.05.2018 — Разное | Светлы шлях
Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника Президента Республики Беларусь - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГБ.
Фото из архива
По информации пресс-службы, в поле зрения оперативных подразделений Сергей Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С санкции главы государства проведены оперативно-разыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках.
В отношении Сергея Ровнейко Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 430 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности.
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Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника Президента Республики Беларусь -...
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