КГБ задержал помощника президента за неоднократные взятки. Последний раз – в $200 тысяч

Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов помощника президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, пишет БЕЛТА. По информации пресс-службы КГБ, в поле зрения оперативных подразделений Сергей Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Отмашку на разработку своего помощника дал лично президент: вероятно, больше никто в стране таких «неприкасаемых» трогать не может. Оперативники документировали все противоправные действия чиновника – и вот при получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках. В отношении Сергея Ровнейко возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Подозреваемый помещен в СИЗО КГБ и дает признательные показания, а оперативники продолжают следственные действия.

Сергей Ровнейко был назначен на должность помощника президента Беларуси – главным инспектором по Гродненской области 25 июня 2015 года. До назначения помощником Сергей Васильевич Ровнейко занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства КГК Беларуси.