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КГБ задержал помощника президента за неоднократные взятки. Последний раз – в $200 тысяч
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Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов помощника президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко,
Отмашку на разработку своего помощника дал лично президент: вероятно, больше никто в стране таких «неприкасаемых» трогать не может. Оперативники документировали все противоправные действия чиновника – и вот при получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках. В отношении Сергея Ровнейко возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Подозреваемый помещен в СИЗО КГБ и дает признательные показания, а оперативники продолжают следственные действия.
Сергей Ровнейко был назначен на должность помощника президента Беларуси – главным инспектором по Гродненской области 25 июня 2015 года. До назначения помощником Сергей Васильевич Ровнейко занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства КГК Беларуси.
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Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов помощника президента Республики...
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