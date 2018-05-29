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Пьяного польского дальнобойщика задержали в Брестской области
Алкогольное опьянение не стало препятствием для 49-летнего жителя Польши, чтобы сесть за руль фуры и отправиться в рейс по трассе М1. На 41-м километре его поездку прервали сотрудники ОГАИ Жабинковского РОВД.
В отношении водителя составлен административный протокол.
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Алкогольное опьянение не стало препятствием для 49-летнего жителя Польши, чтобы сесть за руль фуры и отправиться в рейс по трассе М1. На 41-м километре его поездку...
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