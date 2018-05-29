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За взятку в $200 тыс задержан помощник Президента Сергей Ровнейко
Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника Президента Республики Беларусь - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.
Как сообщает Комитет госбезопасности, в результате проведённых по поручению Главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич.
В поле зрения оперативных подразделений помощник Президента попал более года назад в связи с информацией о получении взяток. С санкции Главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия. При получении очередной взятки Сергей Ровнейко был задержан.
В отношении него Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 430 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
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Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника Президента Республики Беларусь -...
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