​За взятку в $200 тыс задержан помощник Президента Сергей Ровнейко

Комитет государственной безопасности задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника Президента Республики Беларусь - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.

Как сообщает Комитет госбезопасности, в результате проведённых по поручению Главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич.

В поле зрения оперативных подразделений помощник Президента попал более года назад в связи с информацией о получении взяток. С санкции Главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия. При получении очередной взятки Сергей Ровнейко был задержан.

В отношении него Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 430 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.