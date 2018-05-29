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Марадона рассказал, о чем думает, смотря на игру брестского «Динамо»
30.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Напомним, брестчане довольно неожиданно оступились в домашнем матче 9-го тура чемпионата Беларуси против днепровцев,
«Смотрю на игру и думаю об усилении состава», — написал легендарный аргентинец в Instagram.
Марадона был
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Напомним, брестчане довольно неожиданно оступились в домашнем матче 9-го тура чемпионата Беларуси против днепровцев, упустив победу в самой концовке встречи...
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