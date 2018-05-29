В Минске задержали 16-летнюю проститутку





"Потенциальных клиентов девушка находила в социальных сетях и на сайтах знакомств. Встречалась с клиентами она на съемных квартирах. За час "общения" юная минчанка брала 20-25 долларов. При этом родителям рассказывала, что находится на учебе в колледже. А в самом учебном заведении предоставляла поддельные справки о том, что болеет", - рассказала подробности дела официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.

Сотрудникам задержанная рассказала, что занимается подобным "бизнесом" примерно полгода. Причем, по ее словам, делает это она потому, что ей это нравится.

В отношении 16-летней девушки составлен административный протокол за занятие проституцией. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.