В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский курильщик почти месяц в году «работает» на табачную индустрию - ВОЗ Например, в Китае 61% населения не ассоциирует курение с возможностью возникновения инфаркта миокарда. В соседних с нами Польше и России 38% и 33% взрослых...

Например, в Китае 61% населения не ассоциирует курение с возможностью возникновения инфаркта миокарда. В соседних с нами Польше и России 38% и 33% взрослых соответственно не знают, что курение может вызывать инсульты.Между тем, употребление табака – это один из главных факторов риска возникновения инфаркта и инсульта. У курильщиков в 2-4 раза чаще возникает ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярный инсульт. При этом у взрослых пассивных курильщиков риск возникновения этих болезней возрастает также на 25%-30%, отметил представитель ВОЗ.Курение, по его словам, – ведущая причина смертности и в Беларуси. На долю сердечно-сосудистых болезней в нашей стране приходится 63% всех смертей.По данным последнего СТЕПС-исследования, в Беларуси курит почти 30% населения, 27% – ежедневно. Среди мужчин доля курильщиков составляет 48%, среди женщин – 12,6%. Причем среди женщин процент курильщиков за последние 10 лет увеличился в три раза.Средний возраст начала курения составляет 17,5 лет. Почти каждый пятый некурящий подвергается воздействию курения дома или на работе.Курильщик в нашей стране в среднем выкуривает 15 сигарет в день.», – отметил