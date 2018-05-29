ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский курильщик почти месяц в году «работает» на табачную индустрию - ВОЗ

30.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Например, в Китае 61% населения не ассоциирует курение с возможностью возникновения инфаркта миокарда. В соседних с нами Польше и России 38% и 33% взрослых соответственно не знают, что курение может вызывать инсульты.

Между тем, употребление табака – это один из главных факторов риска возникновения инфаркта и инсульта. У курильщиков в 2-4 раза чаще возникает ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярный инсульт. При этом у взрослых пассивных курильщиков риск возникновения этих болезней возрастает также на 25%-30%, отметил представитель ВОЗ. 

Читайте также

Эксперты: ожирение чаще делает из людей курильщиков
Курение, по его словам, – ведущая причина смертности и в Беларуси. На долю сердечно-сосудистых болезней в нашей стране приходится 63% всех смертей.

По данным последнего СТЕПС-исследования, в Беларуси курит почти 30% населения, 27% – ежедневно. Среди мужчин доля курильщиков составляет 48%, среди женщин – 12,6%. Причем среди женщин процент курильщиков за последние 10 лет увеличился в три раза.

Средний возраст начала курения составляет 17,5 лет. Почти каждый пятый некурящий подвергается воздействию курения дома или на работе.

Курильщик в нашей стране в среднем выкуривает 15 сигарет в день. 

«При средних затратах на одну пачку в 2,2 руб. можно подсчитать, что среднемесячные расходы на табачные изделия составляют около 600 руб. То есть можно сказать, что курящее население чуть меньше одного месяца в году работает на табачную индустрию», – отметил представитель ВОЗ


 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Например, в Китае 61% населения не ассоциирует курение с возможностью возникновения инфаркта миокарда. В соседних с нами Польше и России 38% и 33% взрослых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Музей боевой славы возобновил работу в Ласицкой средней школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика