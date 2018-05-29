В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет Республики принял к сведению декрет о содействии занятости - Декрет направлен на максимальное содействие в трудоустройстве тем, кто хочет работать. А тот, кто может, но не хочет работать, в том числе легально, пусть не...

, – подчеркнула министр.По ее словам, таким гражданам придется рассчитываться за некоторые услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. По полным тарифам не занятые в экономике будут платить с 1 января 2019 года за горячую воду, а с 1 октября 2019 года – за газо- и теплоснабжение.Для выполнения норм декрета на местах созданы постоянно действующие комиссии, которые обеспечат индивидуальный подход к каждому неработающему, в том числе к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не может найти работу по объективным причинам. Ирина Костевич уточнила, что к 1 декабря 2018 года будет сформирована база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Ежеквартально она будет актуализироваться.