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Совет Республики принял к сведению декрет о содействии занятости

30.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
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- Декрет направлен на максимальное содействие в трудоустройстве тем, кто хочет работать. А тот, кто может, но не хочет работать, в том числе легально, пусть не надеется на финансовую поддержку государства, – подчеркнула министр. 

По ее словам, таким гражданам придется рассчитываться за некоторые услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. По полным тарифам не занятые в экономике будут платить с 1 января 2019 года за горячую воду, а с 1 октября 2019 года – за газо- и теплоснабжение.

Для выполнения норм декрета на местах созданы постоянно действующие комиссии, которые обеспечат индивидуальный подход к каждому неработающему, в том числе к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не может найти работу по объективным причинам. Ирина Костевич уточнила, что к 1 декабря 2018 года будет сформирована база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Ежеквартально она будет актуализироваться. 
 
 
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- Декрет направлен на максимальное содействие в трудоустройстве тем, кто хочет работать. А тот, кто может, но не хочет работать, в том числе легально, пусть не...
 
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