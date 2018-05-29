|
В Лиде лжецелитель обманул как минимум трех женщин
30.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото:
Следователи выяснили, что предприимчивый житель Лиды предлагал своим посетительницам услуги по снятию порчи и реализации оберегов, способных исцелять от болезни и избавлять от напастей. Пока известно о трех пострадавших от действий мошенника, от них он успел получить в общем 160 долларов, 165 евро и 340 рублей.
Сейчас Лидский районный отдел СК ищет остальных возможных жертв подозреваемого, который, кстати, не имеет медицинского образования либо диплома психолога. Кроме того, Сергей Танцура официально считается безработным, правда, до этого в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
В настоящее время на имущество подозреваемого наложен арест – для возможного обеспечения материальных претензий от потерпевших либо конфискации.
Всем тем, кто считает себя пострадавшим от действий Сергея Танцуры, следователи предлагают обратиться по телефонам: 8 (0154) 52-15-54 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: СК Следователи выяснили, что предприимчивый житель Лиды предлагал своим посетительницам услуги по снятию порчи и реализации оберегов, способных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)