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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лиде лжецелитель обманул как минимум трех женщин Фото: СК Следователи выяснили, что предприимчивый житель Лиды предлагал своим посетительницам услуги по снятию порчи и реализации оберегов, способных...

Следователи выяснили, что предприимчивый житель Лиды предлагал своим посетительницам услуги по снятию порчи и реализации оберегов, способных исцелять от болезни и избавлять от напастей. Пока известно о трех пострадавших от действий мошенника, от них он успел получить в общем 160 долларов, 165 евро и 340 рублей.Сейчас Лидский районный отдел СК ищет остальных возможных жертв подозреваемого, который, кстати, не имеет медицинского образования либо диплома психолога. Кроме того, Сергей Танцура официально считается безработным, правда, до этого в поле зрения правоохранительных органов не попадал.В настоящее время на имущество подозреваемого наложен арест – для возможного обеспечения материальных претензий от потерпевших либо конфискации.Всем тем, кто считает себя пострадавшим от действий Сергея Танцуры, следователи предлагают обратиться по телефонам: 8 (0154) 52-15-54 или 102.