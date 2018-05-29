Белгидромет: завтра в Беларуси до 30 градусов тепла





Синоптики обещают солнечный денек с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Ночью ожидается слабый северо-восточный ветер 4-9 м/с, но на востоке возможны порывы до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+15 градусов и до +19...+25 градусов днем. По юго-западу страны будет чуть теплее: +16...+19°С, днем — +26...+30°С.

Зато уже в первый день лета по северо-востоку страны на почве возможны слабые заморозки до 0...-2°С. При этом максимальная температура воздуха днем составит +18...+24°С. В юго-западных районах столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла.

В субботу, 2 июня, будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — от +4°С по крайнему востоку до +13°С по западу страны, максимальная днем — +22...+29°С.