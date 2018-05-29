Фото носит иллюстративный характер

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГБ задержан помощник Президента Сергей Ровнейко Должностное лицо задержали с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов. Фото носит иллюстративный характер Ровнейко попал в поле...

Ровнейко попал в поле зрения оперативников более года назад: поступала информация о неоднократных фактах получения им взяток от разных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.Александр Лукашенко отдал поручение провести оперативно-разыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности инспектора по Гродненской области. При получении очередной взятки Ровнейко задержали с деньгами на руках.В отношении помощника Президента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Он водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания.Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности.