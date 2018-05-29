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В Жабинковском районе задержали пьяного дальнобойщика из Польши
30.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
- В 17.30 часов в ходе несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения на автодороге М-1/Е-30 сотрудниками ОГАИ Жабинковского РОВД на 41 км был задержан автомобиль марки «Вольво» в составе с полуприцепом на польской регистрации, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.В отношении него был составлен административный протокол.
В УГАИ по Брестской области добавили, что водители транзитного транспорта часто находятся за рулем в состоянии опьянения и являются виновниками дорожно-транспортных происшествий.
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