



Пострадавший рассказал, что к нему на улице подошли две цыганки и попросили закурить. "Одна из них предложила мужчине сделать заговор от болезней. Парень, у которого были проблемы со здоровьем, согласился. В итоге доверчивый гражданин остался без денег", - рассказала подробности дела официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.

К счастью, сотрудники милиции задержали 30-летнюю "целительницу" из Борисова. В ее отношении возбуждено уголовное дело за грабеж. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет.