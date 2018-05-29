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«Ставьте амбициозные цели, спешите навстречу мечтам». Президент направил приветствие выпускникам
30.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
В приветствии говорится, что 11 лет назад звонок позвал на первый урок малышей, а сегодня провожает во взрослую жизнь юношей и девушек. «Сейчас мысли, планы и мечты каждого из вас устремлены в будущее. Каким оно будет — во многом зависит от выбора профессионального пути и реализации своего призвания. Куда бы ни вел этот поиск — помните: вы нужны своей Родине», — сказал белорусский лидер.
Также Президент подчеркнул, что в нашей стране много сделано для того, чтобы молодые люди имели возможности раскрыть в Беларуси свои таланты, добиться успеха, чувствовать себя по-настоящему счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Однако авторами своей судьбы остаются сами люди, сказал Глава государства: «Усердие и трудолюбие будет пропуском в благополучную жизнь. В условиях профессиональной конкуренции на высоте окажутся самые образованные, компетентные и креативные».
По словам Александра Лукашенко, важно не только стать высококлассным специалистом, но и состояться как зрелая и ответственная личность, принести пользу другим и вписать свои достижения в историю страны. «Ставьте амбициозные цели, спешите навстречу мечтам, — призвал Президент. — Пусть судьба будет к вам благосклонной, жизнь — яркой, интересной и мирной!».
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В приветствии говорится, что 11 лет назад звонок позвал на первый урок малышей, а сегодня провожает во взрослую жизнь юношей и девушек. «Сейчас мысли, планы и...
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