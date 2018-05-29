В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ставьте амбициозные цели, спешите навстречу мечтам». Президент направил приветствие выпускникам В приветствии говорится, что 11 лет назад звонок позвал на первый урок малышей, а сегодня провожает во взрослую жизнь юношей и девушек. «Сейчас мысли, планы и...

В приветствии говорится, что 11 лет назад звонок позвал на первый урок малышей, а сегодня провожает во взрослую жизнь юношей и девушек., — сказал белорусский лидер.Также Президент подчеркнул, что в нашей стране много сделано для того, чтобы молодые люди имели возможности раскрыть в Беларуси свои таланты, добиться успеха, чувствовать себя по-настоящему счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Однако авторами своей судьбы остаются сами люди, сказал Глава государства:По словам Александра Лукашенко, важно не только стать высококлассным специалистом, но и состояться как зрелая и ответственная личность, принести пользу другим и вписать свои достижения в историю страны., — призвал Президент. —Помимо, в нынешнем году впервые состоится республиканский праздник «Последний звонок», который примет «Минск-Арена».Фото: