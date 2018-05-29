В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Греческие авиадиспетчеры проводят забастовку Акция началась в 10.00 по местному времени (совпадает с минским) и завершится в 13.00. Авиадиспетчеры присоединились к общенациональной забастовке трудящихся,...

Акция началась в 10.00 по местному времени (совпадает с минским) и завершится в 13.00. Авиадиспетчеры присоединились к общенациональной забастовке трудящихся, протестующих против ухудшения уровня жизни и политики затягивания поясов. Бастующие требуют поднять зарплаты и пенсии, начать более активную борьбу с безработицей и ввести справедливую систему налогообложения.В связи с проведением забастовки многие авиакомпании были вынуждены отменять и переносить рейсы. Так, перевозчики AEGEAN и Olympic Air сняли с рейсов шесть самолетов и изменили время отправления порядка 50 рейсов. Все изменения в расписании размещены на сайтах авиакомпаний.