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Греческие авиадиспетчеры проводят забастовку
30.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Акция началась в 10.00 по местному времени (совпадает с минским) и завершится в 13.00. Авиадиспетчеры присоединились к общенациональной забастовке трудящихся, протестующих против ухудшения уровня жизни и политики затягивания поясов. Бастующие требуют поднять зарплаты и пенсии, начать более активную борьбу с безработицей и ввести справедливую систему налогообложения.
В связи с проведением забастовки многие авиакомпании были вынуждены отменять и переносить рейсы. Так, перевозчики AEGEAN и Olympic Air сняли с рейсов шесть самолетов и изменили время отправления порядка 50 рейсов. Все изменения в расписании размещены на сайтах авиакомпаний.
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Акция началась в 10.00 по местному времени (совпадает с минским) и завершится в 13.00. Авиадиспетчеры присоединились к общенациональной забастовке трудящихся,...
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