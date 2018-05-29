В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На литовской границе практически остановилось оформление грузовиков В связи со сбоем программного обеспечения на литовской стороне нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех пунктах пропуска на границе с...

В связи со сбоем программного обеспечения на литовской стороне нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех пунктах пропуска на границе с Беларусью, сообщили в ГПК.Грузовой автотранспорт литовскими службами сейчас практически не оформляется, в отдельных пунктах пропуска принимают небольшиепартии грузовиков, но это происходит крайне неритмично, уточнил sb.by официальный представитель ГПК Антон Бычковский.По его словам, на литовской стороне сейчас вручную оформляют большегрузы, но в современных условиях это означает, что пункт пропуска фактически не работает.В ГПК рекомендуют перевозчикам учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. О возобновлении оформления грузового транспорта литовской таможенной службой будет сообщено дополнительно.На границе с Литвой в очередях на выезд стоят по состоянию на 10 утра 30 мая более 550 грузовиков. В пункте пропуска «Каменный Лог» стоят на выезд более 270 большегрузов, в пункте «Бенякони» - более 140, в «Котловке» - более 70, в «Привалке» - более 80 грузовиков.