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Площадки детские, а мусор — взрослый. Фотофакт
30.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Каждый день хожу с ребёнком гулять на детскую площадку возле новостроек: на пересечении улиц Василя Витки и Зелёной (микрорайон «Чехова»).
Урны переполнены. С выходных мусор не убирали. Там скопились бутылки из-под пива, пустые пачки из-под сигарет и другой мусор.
Площадка замечательная, всё новое, дети играют с удовольствием, вот только мусора «взрослого» много.
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Все урны на площадке переполнены. Марта Попова Самое важное Площадки детские, а мусор — взрослый. Фотофакт Как комиссия...
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