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Как комиссия по содействию поможет случчанам не попасть в списки «тунеядцев»
30.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Решение Слуцкого райисполкома о создании постоянно действующей комиссии было принято 12 марта 2018 года. Председатель этой комиссии Наталья Овсянникова, она же председатель Слуцкого районного Совета депутатов, рассказала о порядке её работы и полномочиях.
«В комиссии 16 человек, в том числе депутаты всех уровней, руководители ЖКХ, РОВД, ЦРБ, службы занятости, налоговой, социальной службы, профсоюзов и общественных организаций.
На первом этапе основная задача комиссии — помогать людям найти работу в рамках Декрета № 1. Кроме того, неработающие случчане могут обратиться в комиссию, если нуждаются в консультативной или правовой помощи".
Чем занимается комиссия
Комиссия на первом этапе проводит разъяснительную работу, ориентирует случчан на легализацию деятельности, а при необходимости рекомендует РОВД направлять тех, кто ведёт асоциальный образ жизни, в ЛТП.
Напомним, что в декрете перечислены меры, которые должны стимулировать граждан работать, ведь не занятые в экономике белорусы будут по полной стоимости рассчитываться за услуги — газоснабжение, подогрев воды и отопление.
«Базу неработающих создадут в Министерстве труда к 1 декабря этого года. Она будет обновляться раз в квартал, — пояснила Наталья Овсянникова. — После этой даты комиссия будет направлять случчанам, попавшим в списки неработающих, уведомление об этом, не позже 10 числа второго месяца каждого квартала. Тогда же начнём рассматривать заявления граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, для того чтобы временно освободить их от уплаты коммунальных услуг по полной стоимости. С каждым случаем будем разбираться индивидуально. Методические рекомендации по типичным трудным жизненным ситуациям в Минтруда составят до 1 июля».
Что делать, чтобы не попасть в списки «тунеядцев»
Кого из трудоспособных граждан отнесут к «тунеядцам»,
«Если случчане не хотят попасть в эти списки, до 1 декабря у них достаточно времени, чтобы найти работу. Первый шаг — обратиться в службу занятости.
Если попытки трудоустроиться долгое время безуспешны, безработные могут прийти ко мне на личный приём в райисполком (первая среда месяца с 8.00 до 13.00) или на депутатский приём в Лучниковскую среднюю школу (второй вторник месяца с 17.30 до 18.30, каб № 6), а также к начальнику управления по труду Бойко Виталию Ивановичу" — сказала Наталья Овсянникова.
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