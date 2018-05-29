Как комиссия по содействию поможет случчанам не попасть в списки «тунеядцев»



Фото: Алесь Достанко

Решение Слуцкого райисполкома о создании постоянно действующей комиссии было принято 12 марта 2018 года. Председатель этой комиссии Наталья Овсянникова, она же председатель Слуцкого районного Совета депутатов, рассказала о порядке её работы и полномочиях.

«В комиссии 16 человек, в том числе депутаты всех уровней, руководители ЖКХ, РОВД, ЦРБ, службы занятости, налоговой, социальной службы, профсоюзов и общественных организаций.

На первом этапе основная задача комиссии — помогать людям найти работу в рамках Декрета № 1. Кроме того, неработающие случчане могут обратиться в комиссию, если нуждаются в консультативной или правовой помощи".

Чем занимается комиссия

Комиссия на первом этапе проводит разъяснительную работу, ориентирует случчан на легализацию деятельности, а при необходимости рекомендует РОВД направлять тех, кто ведёт асоциальный образ жизни, в ЛТП.

Напомним, что в декрете перечислены меры, которые должны стимулировать граждан работать, ведь не занятые в экономике белорусы будут по полной стоимости рассчитываться за услуги — газоснабжение, подогрев воды и отопление.

«Базу неработающих создадут в Министерстве труда к 1 декабря этого года. Она будет обновляться раз в квартал, — пояснила Наталья Овсянникова. — После этой даты комиссия будет направлять случчанам, попавшим в списки неработающих, уведомление об этом, не позже 10 числа второго месяца каждого квартала. Тогда же начнём рассматривать заявления граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, для того чтобы временно освободить их от уплаты коммунальных услуг по полной стоимости. С каждым случаем будем разбираться индивидуально. Методические рекомендации по типичным трудным жизненным ситуациям в Минтруда составят до 1 июля».

Что делать, чтобы не попасть в списки «тунеядцев»

Кого из трудоспособных граждан отнесут к «тунеядцам», закреплено в постановлении правительства от 31 марта 2018 года № 239.

«Если случчане не хотят попасть в эти списки, до 1 декабря у них достаточно времени, чтобы найти работу. Первый шаг — обратиться в службу занятости.

Если попытки трудоустроиться долгое время безуспешны, безработные могут прийти ко мне на личный приём в райисполком (первая среда месяца с 8.00 до 13.00) или на депутатский приём в Лучниковскую среднюю школу (второй вторник месяца с 17.30 до 18.30, каб № 6), а также к начальнику управления по труду Бойко Виталию Ивановичу" — сказала Наталья Овсянникова.

За консультацией можно обращаться по телефону 5 59 71

В тему: