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В Турции скончался британец, выпавший из самолёта на взлётно-посадочную полосу
29 мая в турецком аэропорту «Даламан» на юго-западе страны произошёл инцидент, стоивший жизни одному из его участников.
Экипаж воздушного судна пытался высадить 30-летнего мужчину (гражданина Великобритании), и в какой-то момент он упал вниз на бетонное покрытие. Без сознания его доставили в больницу с диагнозом «перелом рёбер». Однако в себя британец так и не пришёл, скончавшись через несколько часов.
Судьба оказалась безжалостна к мужчине: как выяснилось, в аэропорту он провёл последние три дня, поскольку потерял билет на свой рейс. Когда же его наконец посадили на борт одного из самолётов, он начал спорить с экипажем. Попытка высадить парня и привела к печальным последствиям.
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29 мая в турецком аэропорту «Даламан» на юго-западе страны произошёл инцидент, стоивший жизни одному из его участников.
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