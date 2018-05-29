В Турции скончался британец, выпавший из самолёта на взлётно-посадочную полосу

29 мая в турецком аэропорту «Даламан» на юго-западе страны произошёл инцидент, стоивший жизни одному из его участников.

Экипаж воздушного судна пытался высадить 30-летнего мужчину (гражданина Великобритании), и в какой-то момент он упал вниз на бетонное покрытие. Без сознания его доставили в больницу с диагнозом «перелом рёбер». Однако в себя британец так и не пришёл, скончавшись через несколько часов.

Судьба оказалась безжалостна к мужчине: как выяснилось, в аэропорту он провёл последние три дня, поскольку потерял билет на свой рейс. Когда же его наконец посадили на борт одного из самолётов, он начал спорить с экипажем. Попытка высадить парня и привела к печальным последствиям.