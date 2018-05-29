Следствие по делу об убитой в Слуцке 2-летней девочке находится на завершающем этапе





Следствие по делу об убийстве 2-летней девочки в Слуцке находится на завершающем этапе. Об этом в программе «Причины и следствия» на «Альфа-Радио» сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Ранее сообщалось , что сожителю матери предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью.

«Он находится под стражей. Ожидается заключение психолого-психиатрической экспертизы. По факту получения данного заключения будет предъявлено окончательное обвинение, — сказала Юлия Гончарова. — Кроме того, по результатам расследования будет дана и правовая оценка действиям матери, исходя из того, что зафиксировано наличие телесных повреждений у других детей - семья многодетная»

29 января в одном из домов по улице Ленина прибывшей бригадой скорой помощи была обнаружена двухлетняя девочка в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла. По факту смерти малолетней с признаками криминального характера было возбуждено уголовное дело, задержаны 26-летние мать девочки и ее сожитель. Затем многодетную мать отпустили под подписку о невыезде.

В силу важности и широкого общественного резонанса настоящее уголовное дело расследуется Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета.



Slutsk-Gorod.by