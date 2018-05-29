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Соблюдай трудовую дисциплину

30.05.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Соблюдай трудовую дисциплину
В марте на территории Речицкого района произошел несчастный случай с тяжелым исходом с водителем автомобиля КСУП «Агрокомбинат «Холмеч».

8 марта около 5.55 утра водитель автомобиля прибыл на работу на машинно-тракторный паркКСУП «Агрокомбинат «Холмеч»», прошёл предсменное медицинское освидетельствование и получил путевой лист. Затем, вспомнив, что оставил дома термос с чаем и продукты питания, не сообщая никому из должностных лиц КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»» самостоятельно принял решение на служебном автомобиле отлучиться домой в нарушение установленного маршрута движения. Для того чтобы вытащить застрявший в снегу автомобиль потерпевший остановил трактор с кормораздатчиком, принадлежавший КСУП «50 лет Октября с просьбой оказания помощи по буксировке транспортного средства. После тога как машину вытащили, водитель покинул транспортное средство и приступил к скручиванию буксировочного троса, стоя при этом лицом к заднему борту автомобиля. Тем временем тракторист- машинист, двигаясь задним ходом на тракторе с кормораздатчиком не заметил потерпевшего и прижал его к заднему борту автомобиля, от чего водитель автомобиля получил травму в области грудной клетки. Потерпевший был доставлен в Речицкую ЦРБ.

Установлено, что причиной несчастного случая явилось выполнение потерпевшим работы, не порученной уполномоченным должностным лицом, страхователя, самовольное использование в личных целях транспортного средство организации.

К. ШАМОЛОВ, главный госинспектор труда Речицкого межрайотдела Гомельского облуправления Департамента государственной инспекции труда.

 
 
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В марте на территории Речицкого района произошел несчастный случай с тяжелым исходом с водителем автомобиля КСУП «Агрокомбинат «Холмеч». 8 марта около 5.55 утра...
 
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