Подписная кампания на «Юный спасатель»

В мае началась подписная кампания на 2 полугодие 2018 г. на детский ежемесячный журнал «Юный спасатель».

Девиз журнала «Юный спасатель» – «Учимся, играя», ведь именно в игровой и состязательной форме читатели лучше осваивают и закрепляют обучающий материал. Сохраняя свое главное предназначение – обучение школьников и дошкольников основам безопасности жизнедеятельности, «Юный спасатель» расширяет кругозор и творческую активность своих читателей. В каждом номере журнала можно найти тематический вкладыш-листовку или игру-бродилку, которые отлично подойдут для игр Вашего ребёнка.

Журнал «Юный спасатель» – это верный друг, отличный собеседник, чуткий помощник каждому родителю.

Также здесь публикуются материалы, которые могут быть использованы педагогами учреждений образования при проведении уроков ОБЖ, а также внеклассных мероприятий.

Помните, что безопасность Ваших детей зависит от должного внимания со стороны родителя. Выписав данный журнал, Вы получите хорошее полугодовое методическое подспорье для себя и своих детей в области пожарной безопасности.

Кроме того, данный журнал даёт возможность Вашему ребёнку учувствовать в различных конкурсах и получать ценные подарки. Так, в преддверии Нового года, редакцией проводятся следующие конкурсы среди подписчиков: «Сенсация года», «Новогодние украшения» и «Мечты сбываются». Корреспонденты журнала приедут с обучающее- игровой программой в учебные учреждения победителей, где и вручат им новогодние подарки. «Юный спасатель» обязательно осуществит добрые мечты авторов самых оригинальных и искренних писем.

Подписка продлится до 25 июня 2018 г. Спешите приобрести верного друга и помощника вашему ребёнку.

Справочно. Для индивидуальных подписчиков подписной индекс журнала «Юный спасатель» – 74904, для ведомственных – 749042.



