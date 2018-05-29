ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подписная кампания на «Юный спасатель»

30.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

В мае началась подписная кампания на 2 полугодие 2018 г. на детский ежемесячный журнал «Юный спасатель».

Девиз журнала «Юный спасатель» – «Учимся, играя», ведь именно в игровой и состязательной форме читатели лучше осваивают и закрепляют обучающий материал. Сохраняя свое главное предназначение – обучение школьников и дошкольников основам безопасности жизнедеятельности, «Юный спасатель» расширяет кругозор и творческую активность своих читателей. В каждом номере журнала можно найти тематический вкладыш-листовку или игру-бродилку, которые отлично подойдут для игр Вашего ребёнка.

Журнал «Юный спасатель» – это верный друг, отличный собеседник, чуткий помощник каждому родителю.

Также здесь публикуются материалы, которые могут быть использованы педагогами учреждений образования при проведении уроков ОБЖ, а также внеклассных мероприятий.

Помните, что безопасность Ваших детей зависит от должного внимания со стороны родителя. Выписав данный журнал, Вы получите хорошее полугодовое методическое подспорье для себя и своих детей в области пожарной безопасности.

Кроме того, данный журнал даёт возможность Вашему ребёнку учувствовать в различных конкурсах и получать ценные подарки. Так, в преддверии Нового года, редакцией проводятся следующие конкурсы среди подписчиков: «Сенсация года», «Новогодние украшения» и «Мечты сбываются». Корреспонденты журнала приедут с обучающее- игровой программой в учебные учреждения победителей, где и вручат им новогодние подарки. «Юный спасатель» обязательно осуществит добрые мечты авторов самых оригинальных и искренних писем.

Подписка продлится до 25 июня 2018 г. Спешите приобрести верного друга и помощника вашему ребёнку.

Справочно. Для индивидуальных подписчиков подписной индекс журнала «Юный спасатель» – 74904, для ведомственных – 749042.


 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае началась подписная кампания на 2 полугодие 2018 г. на детский ежемесячный журнал «Юный спасатель».
 
Новости дня
Новости разные
 
Соблюдай трудовую дисциплину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика