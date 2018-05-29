На Быховщине прошел третий этап акции «Не оставляйте детей одних!»

В рамках третьего этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с учреждением «Быховский районный центр социального обслуживания населения» при поддержке Быховской РО ОО «БРСМ» посетили многодетные семьи.

















В ходе профилактической работы с родителями и детьми проведены беседы о безопасности, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений Демиденко в очередной раз напомнил о недопустимости оставления детей без присмотра. В ходе акции организовано распространение тематической наглядно-изобразительной продукции.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко.