Две попытки незаконного перемещения через границу прицепов пресекли брестские таможенники

На минувшей неделе в республиканском пункте таможенного оформления «Козловичи» брестские таможенники выявили два факта незаконного перемещения через границу прицепов.

При выезде в Польшу грузового автомобиля Volvo и полуприцепа марки «Schwarzmueller», ранее временно ввезенных на территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками таможни установлено, что идентификационный VIN-номер на полуприцепе не соответствует сведениям, указанным в свидетельстве о государственной регистрации и таможенной декларации на транспортное средство международной перевозки.



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Позже в пункт пропуска на въезд в Беларусь прибыли микроавтобус Renault с прицепом марки «PZL-Swidnik», зарегистрированные на территории Польши. В ходе проведения таможенного досмотра также выявлено, что VIN-номер на прицепе не соответствует сведениям, указанным в техническом паспорте.



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