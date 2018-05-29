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Две попытки незаконного перемещения через границу прицепов пресекли брестские таможенники
30.05.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
На минувшей неделе в республиканском пункте таможенного оформления «Козловичи» брестские таможенники выявили два факта незаконного перемещения через границу прицепов.
При выезде в Польшу грузового автомобиля Volvo и полуприцепа марки «Schwarzmueller», ранее временно ввезенных на территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками таможни установлено, что идентификационный VIN-номер на полуприцепе не соответствует сведениям, указанным в свидетельстве о государственной регистрации и таможенной декларации на транспортное средство международной перевозки.
Позже в пункт пропуска на въезд в Беларусь прибыли микроавтобус Renault с прицепом марки «PZL-Swidnik», зарегистрированные на территории Польши. В ходе проведения таможенного досмотра также выявлено, что VIN-номер на прицепе не соответствует сведениям, указанным в техническом паспорте.
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На минувшей неделе в республиканском пункте таможенного оформления «Козловичи» брестские таможенники выявили два факта незаконного перемещения через границу...
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