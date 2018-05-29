​В параде войск Минского гарнизона примут участие около 260 единиц военной техники

Как сообщили в Северо-западном оперативном командовании, около 260 единиц техники примут участие в параде войск Минского гарнизона в честь Дня Независимости.

На аэродроме Липки идёт подготовка к параду войск Минского гарнизона. Парад пройдёт 3 июля у стелы «Минск - город-герой».

В составе механизированной колонны – 23 парадных расчёта численностью около 260 единиц боевой техники. В составе колонны также задействованы новые и модернизированные на отечественных предприятиях образцы военной техники, такие как бронеавтомобили «Дракон», артиллерийская система «Нона-М1», БТР-70.

В механизированной колонне будет около 800 человек. После завершения прохождения механизированной колонны в небе над Минском жители и гости столицы увидят основные типы авиационной техники Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Завершится военный парад плац-концертом роты почётного караула и выступлением сводного военного оркестра.

Подготовка к параду на аэродроме Липки длится уже три недели. Она продолжится ещё две недели, а 23 и 28 июня состоится генеральная репетиция у обелиска «Минск - город-герой».