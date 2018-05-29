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Крупный пожар произошёл на столичной улице Гурского
Около полудня в Минске на улице Гурского в небо взметнулся столб густого чёрного дыма.
В МЧС сообщили, что очаг пожара находился на территории одного из предприятий: на открытой площадке вспыхнуло 100 квадратных метров утеплителя.
Пострадавших нет.
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Около полудня в Минске на улице Гурского в небо взметнулся столб густого чёрного дыма.
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