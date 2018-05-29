Крупный пожар произошёл на столичной улице Гурского

Около полудня в Минске на улице Гурского в небо взметнулся столб густого чёрного дыма.

В МЧС сообщили, что очаг пожара находился на территории одного из предприятий: на открытой площадке вспыхнуло 100 квадратных метров утеплителя.

Пострадавших нет.