ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак

30.05.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

20 мая 2018 2:04 4149

От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Дарья Седун

Маленькие пушистые шпицы, красивые йорки, акиты, самоеды, хаски, доберманы и не только. Собаки самых разных пород стали участниками республиканской выставки-2018 в Солигорске. 

От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак

Вот уже несколько лет каждую весну республиканские выставки собак в Солигорске собирают собак самых различных пород, их хозяев и просто любителей четвероногих на Ковалевой лозе. Чтобы узнать, чей же питомец самый грациозный и воспитанный, съехались участники со всех городов Беларуси. Некоторых хозяева готовили своих питомцев действительно долго и тщательно: укладки, стрижки, костюмы, подпиленные коготки – чем не конкурс красоты?

От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак
От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак

Пока одних старательно вычесывали другие гоняли насекомых, спали или даже показывали различные забавные трюки, оценить которые по достоинству смогли многочисленные солигорчане, посетившие выставку. Большинство пришло, конечно, с детьми. Кто-то скажет, что опасно.

От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак
От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак
От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак

Да, действительно, за детьми на таких мероприятиях следить нужно очень внимательно, а перед тем как погладить собаку – обязательно спросить у хозяина. Но в этот раз все прошло замечательно: почти все собаки охотно шли на контакт, разрешали себя погладить и бесстрашно смотрели в объективы камер.

От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак
От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак
От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак
От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак

Многие солигорчане пришли со своими питомцами, которые не участвовали в выставке, но поддерживали своих четвероногих друзей-участников.

От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак
От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак
От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак

«Мы в этом году в выставке не участвуем, старушки уже. В следующим придем уже как ветераны. А сегодня вот пришли посмотреть на участников, тут ведь и из Минска собаки есть. Но болеть будем, конечно, за наших, солигорских,»рассказывает хозяйка ветерана мопса. 

От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак
От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак

Здесь же для собак была организована продажа-выставка различных товаров, где любой желающий мог приобрести для своего питомца все необходимое начиная от забавных игрушек, заканчивая элитными кормами.

Фоторепортаж подготовила Дарья СЕДУН.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 мая 2018 2:04 4149 От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Qualcomm выпустила новый чип — специально для AR и VR-гарнитур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика