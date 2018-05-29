

От шпицев до доберманов. В Солигорске прошли традиционные выставки собак Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Дарья Седун

Маленькие пушистые шпицы, красивые йорки, акиты, самоеды, хаски, доберманы и не только. Собаки самых разных пород стали участниками республиканской выставки-2018 в Солигорске.

Вот уже несколько лет каждую весну республиканские выставки собак в Солигорске собирают собак самых различных пород, их хозяев и просто любителей четвероногих на Ковалевой лозе. Чтобы узнать, чей же питомец самый грациозный и воспитанный, съехались участники со всех городов Беларуси. Некоторых хозяева готовили своих питомцев действительно долго и тщательно: укладки, стрижки, костюмы, подпиленные коготки – чем не конкурс красоты?









Пока одних старательно вычесывали другие гоняли насекомых, спали или даже показывали различные забавные трюки, оценить которые по достоинству смогли многочисленные солигорчане, посетившие выставку. Большинство пришло, конечно, с детьми. Кто-то скажет, что опасно.













Да, действительно, за детьми на таких мероприятиях следить нужно очень внимательно, а перед тем как погладить собаку – обязательно спросить у хозяина. Но в этот раз все прошло замечательно: почти все собаки охотно шли на контакт, разрешали себя погладить и бесстрашно смотрели в объективы камер.

















Многие солигорчане пришли со своими питомцами, которые не участвовали в выставке, но поддерживали своих четвероногих друзей-участников.













«Мы в этом году в выставке не участвуем, старушки уже. В следующим придем уже как ветераны. А сегодня вот пришли посмотреть на участников, тут ведь и из Минска собаки есть. Но болеть будем, конечно, за наших, солигорских,» — рассказывает хозяйка ветерана мопса.









Здесь же для собак была организована продажа-выставка различных товаров, где любой желающий мог приобрести для своего питомца все необходимое начиная от забавных игрушек, заканчивая элитными кормами.

Фоторепортаж подготовила Дарья СЕДУН.