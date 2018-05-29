Канцлер Австрии пригласил Лукашенко в гости

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц позвонил Александру Лукашенко и пригласил его в гости.

Основным моментом разговора стало приглашение Лукашенко в Австрию.

«Себастиан Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Приняв приглашение, президент Беларуси в свою очередь пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов», - сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, канцлер рассказал Лукашенко о политической ситуации в стране, а белорусский официальный лидер поздравил Курца с назначением на пост, они разобрались в положении с двухсторонними контактами.

Кроме того, стороны обсудили форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», прошедшего в Минске, и готовящуюся встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Речь шла о взаимодействии в торгово-экономической и инвестиционной сферах.