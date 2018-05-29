Tesla в беспилотном режиме снова попала в ДТП. На этот раз она протаранила полицейский кроссовер

Электрокар Tesla Model S в США врезался в полицейский кроссовер Ford Explorer. При этом водитель «Теслы» заявил, что у его автомобиля в момент ДТП был активирован режим полуавтоматического управления. Об этом сообщает USA Today .



Фото: twitter.com / lagunabeachpd

Инцидент произошел в городе Лагуна-Бич (штат Калифорния). Tesla Model S на высокой скорости врезалась в припаркованный патрульный кроссовер. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, однако 65-летний водитель электрокара отделался незначительными травмами. При этом он говорит о своей непричастности к ДТП и возлагает всю вину на вспомогательную систему управления под названием Autopilot.

В середине мая 2018 года похожая авария с участием Tesla Model S произошла в американском штате Юта. Электрокар, за рулем которого находилась женщина, на скорости около 100 км/ч врезался в машину пожарной службы. Автомобилистка утверждала, что на момент аварии в электрокаре был задействован «автопилот», а сама она смотрела в экран мобильного телефона.

При этом в компании Tesla Motors в очередной раз подчеркнули, что Autopilot является сугубо вспомогательной функцией. «Вне всякого сомнения, водитель обязан продолжать смотреть на дорогу и держать руки на руле, чтобы сразу же взять управление на себя в случае возникновения опасности», — заявили в «Тесле».