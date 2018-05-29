Мать-одиночка своими руками построила дом с нуля: в Финляндии это тоже непросто

Риикка Сирениус за три года самостоятельно построила необычный восьмиугольный дом и провела в нем все отделочные работы. На это ушло более 3000 часов свободного времени. На протяжении всех этих лет Сирениус также работала на полную ставку и воспитывала двоих детей, сообщает портал yle.fi .



Фото: Sanna Savela / Yle

Идея о том, чтобы выстроить дом в форме восьмиугольника, пришла к Риикке Сирениус в ночной смене. Сирениус тогда работала в Службе спасения, и сразу же по окончании смены она набросала приблизительный чертеж, отправилась в службу Строительного надзора и предъявила инспектору свои наброски с вопросом, можно ли так строить. По ее словам, инспектор сразу же загорелся ее идеей.

За несколько лет до этого Сирениус приобрела в Яяненкоски большой участок земли, на котором уже стоял небольшой летний коттедж без удобств. Изначально Сирениус думала построить на участке также конюшню для своих двух лошадей, но проект дома заставил полностью сконцентрироваться на себе.



Фото: Sanna Savela / Yle

Когда началась стройка, Сирениус с детьми, которым тогда было 13 и 14 лет, переехала в коттедж и начала строительство. Условия жизни были самыми что ни на есть спартанскими — в дачном домике не было ни туалета, ни водопровода.

Прежде чем приступить к работе, Сирениус по книгам и материалам из интернета выясняла, как должен проходить тот или иной этап строительства. Некоторый опыт у нее был — она раньше работала с деревом, ремонтировала дачный домик и помогала семье строить подсобные помещения на участке отца, однако полного представления обо всем, что включает в себя процесс возведения жилого дома, она не имела. В 2013 году муж подруги срубил на участке деревья, которые пошли на стройматериал для будущего дома, а отец Сирениус пригнал экскаватор и выкопал котлован для фундамента.

После этого начались трудности.

Отец Сирениус внезапно слег, и оказалось, что у него обширный инфаркт. Сирениус на несколько недель оказалась прикована к постели отца, и ни о каком строительстве и речи не шло. Позже оказалось, что последствия инфаркта так сильно отразились на здоровье отца, что помощи при строительстве от него ожидать было нельзя.



Фото: Sanna Savela / Yle

— Если бы котлован уже не был выкопан, в тот момент я бы отказалась от своей задумки, — говорит Риикка Сирен. — Меня подкосила болезнь отца, я была в отчаянии.

Тем не менее она взяла себя в руки и до наступления зимы выложила фундамент, а также через знакомых нашла электрика и водопроводчика, которые сделали ту работу, которую она сама не имела права выполнять без лицензий.

Стройка длилась три года — за это время Сирениус успела уйти со спасательной службы и пойти работать в полицию. По ее словам, посменная работа подходила ей как нельзя лучше — каждую свободную минуту она и дети тратили на строительство будущего жилья. Самый тяжелый период наступил, когда новый дом был почти готов — уже были проложены трубы, и помещение требовало лишь отделочных работ, однако в этот момент ударили жестокие морозы. На протяжении трех недель все время Сирен уходило на то, чтобы как-то обогревать старый дачный коттедж, где по углам сквозило, и отапливать новое жилье, где водопроводные трубы успели замерзнуть 8 раз за это время. Семья не могла дальше продолжать жить в коттедже.



Фото: Sanna Savela / Yle

— Человек может прожить без текущей из крана воды, но если у тебя двое детей и две лошади, которые требуют ежедневного ухода, то это становится слишком сложно. Я все время была такой уставшей, что даже засыпала в слезах. В какой-то момент я сдалась и спросила у детей, может, нам стоит переехать в арендованное жилье на какое-то время, чтобы пережить самое худшее? Дети отказались, и мы сцепили зубы.

Самым сложным на последнем этапе оказалось сложить печь. Изначально Сирениус думала нанять каменщика, но в итоге решила, что справится сама — и справилась. Они с детьми часами собирали камни, которые потом отмывали от грязи и по одному облицовывали ими печь, которая стала в итоге сердцем всего дома.

— Если бы я просто оштукатурила печь, мы бы уложились в несколько часов, — смеется Сирениус.



Фото: Sanna Savela / Yle

На финальном этапе строительства Сирениус поняла, что без посторонней помощи не обойтись — она и дети были слишком измотаны стройкой. В итоге друзья и родственники поддержали «архитектора» — в общей сложности 300 часов у них ушло на то, чтобы сделать финальную уборку строительного участка и прилегающих территорий.

Внутренний дизайн помещений — также отпечаток руки Сирениус. Какие-то предметы она нашла на блошиных рынках, некоторые спасла из помойки, куда их отправили старые владельцы, многие были подарены. Обеденный стол она также сделала своими руками из дерева, росшего когда-то на ее участке.

На вопрос, повторила бы она этот масштабный проект заново, Риикка Сирениус отвечает сразу:

— Без раздумий!



Фото: Sanna Savela / Yle