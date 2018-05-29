Лукашенко – выпускникам: Вы нужны своей Родине



фото: Sputnik Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие выпускникам учреждений общего среднего образования страны.

«Прозвенел последний школьный звонок. Одиннадцать лет назад он позвал на первый урок малышей, а сегодня провожает во взрослую жизнь юношей и девушек. Сейчас мысли, планы и мечты каждого из вас устремлены в будущее. Каким оно будет, во многом зависит от выбора профессионального пути и реализации своего призвания. Куда бы ни вел этот поиск, помните: вы нужны своей Родине», - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси много сделано для того, чтобы молодые люди могли раскрыть на родной земле свои таланты, добиться успеха, чувствовать себя по-настоящему счастливыми и уверенными в завтрашнем дне.

Глава государства обратил внимание, что авторами собственной судьбы все равно остается сам человек. В условиях профессиональной конкуренции на высоте окажутся самые образованные, компетентные и креативные, уверен Александр Лукашенко.

«Ставьте амбициозные цели, спешите навстречу мечтам. Пусть судьба будет к вам благосклонной, жизнь - яркой, интересной и мирной!» - пожелал он выпускникам.