«Последний звонок-2018». Праздничные линейки – по всей Беларуси

Торжественный и одновременно волнительный день. Ещё один учебный год подошёл к концу, в школах по всей стране звенит последний звонок.

Праздничные линейки – под звуки нестареющего вальса. Многие из ребят по традиции выбрали в качестве нарядов ту самую школьную форму: коричневые платья, белые фартуки и банты. В этом году со школой прощаются более 55 тысяч 11-классников, но для выпускников это только начало жаркой поры, ведь впереди экзамены (они начнутся уже на этой неделе) и поступление в вузы.

Награда за успехи в учёбе – приглашение на республиканский «Последний звонок». Грандиозный праздник развёрнется в «Минск-Арене», а вечером вчерашних школьников ждёт большой концерт. В своём обращении к выпускникам Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что важно не только стать высококлассным специалистом, но и состояться как личность (зрелая и ответственная), принести пользу людям и вписать свои достижения в историю родной Беларуси.