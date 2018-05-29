Взрыв прогремел в Кабуле

В Афганистане, в Кабуле, прогремел взрыв в районе министерства внутренних дел. Сейчас между силовиками и нападающими идёт перестрелка.

Это уже третий за сутки теракт в стране: в провинции Лагар атака произошла возле полицейского участка, на воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль. Его подорвал смертник. Три человека погибли. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Талибан». А вот, кто стоит за взрывом в городе Кандагар на юге страны, пока не известно. Жертв там также трое, других подробностей не поступало.