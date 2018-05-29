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КГБ задержал помощника президента
30.05.2018 — Разное | Новости Волковыска
Помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко задержали с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США. Об этом
«В поле зрения оперативных подразделений Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках», — рассказали в ведомстве.
В отношении Ровнейко КГБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания.
Сергей Ровнейко был назначен на должность помощника президента Беларуси — главным инспектором по Гродненской области 25 июня 2015 года. До назначения помощником Сергей Васильевич Ровнейко занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства КГК Беларуси, пишет
Фото СБ
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Помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко задержали с поличным при вымогательстве и получении...
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