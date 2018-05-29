Министр труда рассказала, кого из иждивенцев освободят от оплаты коммуналки по полным тарифам

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, отвечая на вопросы членов Совета Республики, привела примеры некоторых трудных жизненных ситуаций, которые планируется включить в перечень. Речь об этом шла на заседании верхней палаты парламента, принявшей сегодня к сведению декрет № 1 о содействии занятости, передает БЕЛТА.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министерство труда и социальной защиты готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в том числе по отнесению граждан к категории людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. К ним может быть отнесен уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком старше семи лет. «Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться», — сказала Ирина Костевич.

Она добавила, что рекомендации готовятся с учетом накопленного комиссиями опыта. Ожидается, что они будут готовы к 1 июля.

Ранее Ирина Костевич отмечала, что завершается формирование составов постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения, готовится перечень трудных жизненных ситуаций, которые будут служить основанием для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

— Мы соберем со всей страны примеры трудных жизненных ситуаций, чтобы максимально наполнить перечень. Эти рекомендации будут затем направлены комиссиям для работы, — пояснила она.

Напомним, 17 мая в парламенте обсудили новый декрет о тунеядстве. Все присутствующие депутаты проголосовали за, кроме Анны Канопацкой и Елены Анисим.

Ирина Костевич 17 мая в парламенте сообщила , что в Беларуси пока не собираются расширять список услуг, за которые незанятые в экономике будут платить по полным тарифам. При этом работающие за границей белорусы смогут онлайн подтвердить трудоустройство за пределами страны, что позволит им избежать попадания в список тунеядцев.