ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр труда рассказала, кого из иждивенцев освободят от оплаты коммуналки по полным тарифам

30.05.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, отвечая на вопросы членов Совета Республики, привела примеры некоторых трудных жизненных ситуаций, которые планируется включить в перечень. Речь об этом шла на заседании верхней палаты парламента, принявшей сегодня к сведению декрет № 1 о содействии занятости, передает БЕЛТА.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министерство труда и социальной защиты готовит рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, в том числе по отнесению граждан к категории людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. К ним может быть отнесен уход за больными родственниками, часто болеющим ребенком старше семи лет. «Если человек в поиске работы, но уровень его квалификации и вакансии в регионе несопоставимы, то тоже какой-то лаг времени будет предоставляться», — сказала Ирина Костевич.

Она добавила, что рекомендации готовятся с учетом накопленного комиссиями опыта. Ожидается, что они будут готовы к 1 июля.

Ранее Ирина Костевич отмечала, что завершается формирование составов постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения, готовится перечень трудных жизненных ситуаций, которые будут служить основанием для исключения из базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

— Мы соберем со всей страны примеры трудных жизненных ситуаций, чтобы максимально наполнить перечень. Эти рекомендации будут затем направлены комиссиям для работы, — пояснила она.

Напомним, 17 мая в парламенте обсудили новый декрет о тунеядстве. Все присутствующие депутаты проголосовали за, кроме Анны Канопацкой и Елены Анисим.

Ирина Костевич 17 мая в парламенте сообщила, что в Беларуси пока не собираются расширять список услуг, за которые незанятые в экономике будут платить по полным тарифам. При этом работающие за границей белорусы смогут онлайн подтвердить трудоустройство за пределами страны, что позволит им избежать попадания в список тунеядцев.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минтруда привели примеры некоторых трудных жизненных ситуаций, по которым тунеядцев будут освобождать от оплаты ЖКУ по полным тарифам.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ботаническом саду 1 июня пройдет семейный праздник "Подарим радость детям"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика