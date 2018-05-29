Лучший смартфон для фото до 500 рублей? Обзор Xiaomi Redmi S2

Несколько недель назад компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов, первым аппаратом в которой стал Redmi S2. Устройство создавалось для любителей делать селфи, получило фронтальную вспышку и относительно невысокую цену. Мы протестировали гаджет и спешим рассказать о его главных достоинствах и недостатках.





Узнаваемый дизайн

С задней стороны Redmi S2 практически неотличим от более дорогого Redmi Note 5 (читайте наш полный обзор ). В левой верхней части корпуса располагается модуль сдвоенной основной камеры, по середине — сканер отпечатков пальцев. Он работает без нареканий.





На презентации новинки производитель заявлял, что в Redmi S2 появится функция разблокировки по лицу пользователей. Но в нашем аппарате ее найти не удалось. Возможно, позже режим добавят в одном из обновлений прошивки.





Сложно сказать, идет ли копирование дизайна более дорогого Redmi Note 5 на пользу Redmi S2. На наш взгляд, из-за практически одинаковой «внешности» пользователи только путаются в разных моделях производителя.

Единственное видимое отличие Redmi Note 5 от Redmi S2 — черный кант на границах корпуса последнего.





Производитель утверждает, что Redmi S2 выполнен из металла, но на ощупь материал ощущается как пластик. Впрочем, от этого менее удобным в использовании смартфон не становится — гаджет лежит в руке как влитой. К тому же, в комплект поставки производитель добавил силиконовый защитный чехол.





Из традиционных «фишек» аппаратов Xiaomi — инфракрасный порт управления домашней техникой. Есть и 3,5-мм разъем для наушников. А вот для зарядки и синхронизации используется морально устаревший microUSB, а не более новый USB Type-C. Redmi S2 также не поддерживает Wi-Fi-сети на частоте 5 ГГц.

Еще одна особенность смартфона — гибридный лоток, позволяющий одновременно установить две nanoSIM-карты и карту памяти microSD. Это очень удобно.





Мультимедийный динамик в аппарате одинарный, стереоэффекта нет. Впрочем, для просмотра видео в YouTube его максимальной громкости вполне хватит, пропустить будильник или входящий звонок также вряд ли получится.

Обычный дисплей

В Redmi S2 используется 5,99-дюймовый IPS-экран. Разрешение — HD+, или 1440 на 720 пикселей (269 ppi). Из-за этого назвать отображаемую картинку кристально чистой не получается, но и большого раздражения она не вызывает. Если не подносить смартфон прямо к лицу, зернистости не видно.





С цветопередачей и максимальным уровнем яркости у аппарата все в порядке. Инверсии нет даже при взгляде сбоку, правда под большим углом панель слегка выцветает. При желании настроить цветность изображения на более холодные или теплые оттенки можно в настройках.





Единственное замечание — довольно толстые рамки по краям дисплея. В том же Redmi Note 5 они немного уже.

Производительность и время автономной работы

Redmi S2 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 625, который используется во множестве других гаджетов Xiaomi. Оперативной памяти в нашей модели 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ. Более подробные спецификации смотрите в таблице ниже:

Экран 5,99 дюймов, 1440×720 пикселей, IPS Процессор Snapdragon 625, 2,00 ГГц Память, ГБ 3/32 ГБ, microSD есть Фронтальная камера 16 Мп, HDR, выделенная вспышка Основная камера 12 Мп (f/2.2) и 5 Мп Аккумулятор 3080 мАч Габариты и вес 160,7×77,3×8,1 мм, 170 граммов

Словом, высокой производительности от Redmi S2 ожидать не стоит — в популярном тесте AnTuTu гаджет набирает чуть меньше 80 тысяч баллов. Этого хватает для комфортного серфинга в Сети и других нетребовательных задач, но о большом запасе на будущее речи не идет. Впрочем, графически требовательная игра Modern Combat 5 идет без проблем.

Одна из основных особенностей процессора Snapdragon 625 — низкое потребление энергии за счет 14-нм техпроцесса. Вместе с аккумулятором на 3080 мАч это позволяет рассчитывать на полтора дня активного использования.





Наши наблюдения подтверждают результаты синтетического бенчмарка AnTuTu Tester, в котором Redmi S2 набрал 11 000 баллов — результат выше среднего. Единственный неприятный момент — отсутствие технологии ускоренной зарядки. Хотя смартфону за 439 рублей подобное вполне можно простить.

Камера — главная «фишка» аппарата

Основная камера Redmi S2 состоит из двух модулей на 12 Мп (f/2.2) и 5 Мп. Дополнительный сенсор нужен для создания снимков с размытием заднего фона (эффект боке). Наш тест с фотографированием модели самолета смартфон не прошел, замылив ему хвостовое оперение и крыло.





Как и в Redmi Note 5, в Redmi S2 есть функция искусственного интеллекта в приложении камеры. Правда, в автоматическом режиме она не работает — ИИ каждый раз нужно вручную активировать перед съемкой, и большой пользы от него мы не заметили (в большинстве случаев просто изменяется контрастность).

Днем при хорошем освещении фотографии получаются хорошего как для смартфона начального уровня качества, с достаточным уровнем детализации мелких объектов. Важно, что это можно сказать и про ночные фотографии. Конечно, уровень проработки небольших деталей снижается, но шумов на небе практически незаметно.

























Не меньшее внимание производитель уделил и фронтальной камере, которую дополнили выделенной светодиодной вспышкой и возможностью мылить фон. В настройках есть дополнительные функции вроде регулирования полноты лица, устранения дефектов кожи и величины глаз. Присутствует и автоматический HDR.

Ниже — пример фотографии, сделанной с передней камеры Redmi S2 с эффектом боке и без него:









Резюме

К плюсам Xiaomi Redmi S2 относится возможность установки одновременно двух SIM-карт и карты памяти microSD, хороший уровень автономности (полтора дня активного использования), а также отличная для своего класса камера, которая позволяет делать более или менее приличные фотографии даже ночью.

Из минусов — достаточно низкое разрешение экрана, широкие рамки вокруг него и производительность без запаса на будущее.





Официальная цена Xiaomi Redmi S2 с 3/32 ГБ памяти в Беларуси составляет 439 рублей. На наш взгляд, покупать устройство стоит только если вы очень любите делать селфи и вам необходим режим с размытием заднего фона на фронтальных фото.

Для всех остальных пользователей более оправданной покупкой может стать Xiaomi Redmi 5 Plus (399 рублей), или Redmi Note 5 (539 рублей) со значительно большей производительностью.

Купить новинку можно в Mi.by , авторизованных магазинах Xiaomi в Беларуси. Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.

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