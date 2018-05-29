Власти Венгрии хотят ввести уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам

Законопроект об уголовном наказании для лиц, оказывающих содействие нелегальным мигрантам, может быть принят в Венгрии.

Если он будет одобрен, нарушением будет считаться даже предложение беженцам еды или предоставление правовой информации. Что касается людей, которые будут перевозить мигрантов по территории Венгрии либо давать им убежище, то им вовсе может грозить тюремное заключение сроком до года.

Помимо этого, венгерские власти намерены изменить Конституцию, чтобы другие государства Евросоюза не высылали в Венгрию соискателей убежища.