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В Гомеле снова будут менять сигареты на конфеты
Профилактическая акция "Обменяй сигарету на конфету" в очередной раз пройдет в Гомеле 31 мая, во Всемирный день без табака. Инициатором мероприятия выступила Новобелицкая районная организация Красного Креста.
Как
По заверению организаторов, все собранные сигареты волонтеры уничтожат на глазах у курильщиков. Активисты также расскажут о никотиновой зависимости, психологических аспектах ее формирования и последствиях систематического курения. Будут раздавать буклеты с полезной информацией по профилактике заболеваний, которые вызывает табачный дым.
Время проведения акции с 15.00 до 17.00.
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Профилактическая акция "Обменяй сигарету на конфету" в очередной раз пройдет в Гомеле 31 мая, во Всемирный день без табака. Инициатором мероприятия выступила...
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