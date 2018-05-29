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В Гомеле снова будут менять сигареты на конфеты

30.05.2018 13:29 — Разное | Интерфакс  
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Профилактическая акция "Обменяй сигарету на конфету" в очередной раз пройдет в Гомеле 31 мая, во Всемирный день без табака. Инициатором мероприятия выступила Новобелицкая районная организация Красного Креста. 
В Гомеле снова будут менять сигареты на конфеты

Как пишет "Гомельская правда", волонтеры Красного Креста выйдут на площадку перед кинотеатром "Мир", где будут агитировать курильщиков отказаться от пагубной привычки навсегда. Они предложат прохожим обменять сигареты на конфеты.

По заверению организаторов, все собранные сигареты волонтеры уничтожат на глазах у курильщиков. Активисты также расскажут о никотиновой зависимости, психологических аспектах ее формирования и последствиях систематического курения. Будут раздавать буклеты с полезной информацией по профилактике заболеваний, которые вызывает табачный дым.

Время проведения акции с 15.00 до 17.00.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Профилактическая акция "Обменяй сигарету на конфету" в очередной раз пройдет в Гомеле 31 мая, во Всемирный день без табака. Инициатором мероприятия выступила...
 
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