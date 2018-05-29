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В Ботаническом саду 1 июня пройдет семейный праздник "Подарим радость детям"

30.05.2018 13:19 — Разное | Интерфакс  
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Семейный праздник "Подарим радость детям", посвященный Международному дню защиты детей, пройдет в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 1 июня, сообщила порталу www.interfax.by заведующая сектором информационно-просветительской работы ЦБС НАН Беларуси Елена Сокуренко.

В этот день посетителей Ботанического сада ждут анимационные шоу-программы, клоуны и фокусники, танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, фотозоны с профессиональными фотографами и многое другое. Состоится розыгрыш ценных призов и подарков. Желающие смогут принять участие в дегустации продукции.

Организаторы праздника проведут благотворительные акции, в том числе акцию "Подарим радость детям детского дома вместе!".

"Провести праздничный день в Ботаническом саду, среди цветущих декоративных коллекций ирисов и чубушников, расцветающих пионов и роз – отличное решение для всей семьи", – уверена Е.Сокуренко.

 
 
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Семейный праздник "Подарим радость детям", посвященный Международному дню защиты детей, пройдет в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 1 июня, сообщила...
 
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