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В Ботаническом саду 1 июня пройдет семейный праздник "Подарим радость детям"
Семейный праздник "Подарим радость детям", посвященный Международному дню защиты детей, пройдет в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 1 июня, сообщила порталу
В этот день посетителей Ботанического сада ждут анимационные шоу-программы, клоуны и фокусники, танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, фотозоны с профессиональными фотографами и многое другое. Состоится розыгрыш ценных призов и подарков. Желающие смогут принять участие в дегустации продукции.
Организаторы праздника проведут благотворительные акции, в том числе акцию "Подарим радость детям детского дома вместе!".
"Провести праздничный день в Ботаническом саду, среди цветущих декоративных коллекций ирисов и чубушников, расцветающих пионов и роз – отличное решение для всей семьи", – уверена Е.Сокуренко.
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Семейный праздник "Подарим радость детям", посвященный Международному дню защиты детей, пройдет в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси 1 июня, сообщила...
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