Украинский журналист Шаройко был приговорен к восьми годам за шпионаж еще в феврале – глава КГБ Беларуси

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что украинский журналист Павел Шаройко был приговорен к восьми годам заключения за шпионаж еще в феврале текущего года.

"Восемь лет. Этот суд состоялся еще в феврале. В принципе, его вина доказана", - заявил В.Вакульчик журналистам в среду в Минске.

По словам главы КГБ, в настоящее время П.Шаройко содержится в СИЗО КГБ.

Вместе с тем, говоря о возможном обмене украинского журналиста на гражданина Беларуси Юрия Политика, которого судят в Украине тоже за шпионаж, В.Вакульчик сказал, что эти дела не связаны.

В то же время, продолжил он, практика обмена осужденных используется республикой. В частности, по словам главы КГБ, ранее Беларусь обменяла кадрового разведчика, "которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве".

Как сообщалось со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, П.Шаройко был приговорен белорусским судом к 8 годам лишения свободы. Верховный суд республики рассматривал дело П.Шаройко в закрытом режиме.

20 ноября в КГБ Беларуси сообщили о задержании в Минске с поличным гражданина Украины П.Шаройко по обвинению в шпионаже.

По данным КГБ, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов был выслан из Беларуси.

Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.